Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Porsche Panamera beschädigt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Montag, dem 18. August wurde zwischen 20.45 und 21.15 Uhr ein Porsche Panamera beschädigt. Dieser parkte zum genannten Zeitraum in einer Parkbucht an der Straße "Splitting links" in Höhe der Hausnummer 16. Laut ersten Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters, welcher zuvor neben dem Porsche parkte, vermutlich beim Ausparken das Fahrzeug. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 4000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

