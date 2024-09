Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim: Festnahme nach folgenschwerem Angriff

Pforzheim (ots)

Mit Pressemitteilung vom 29.08.2024 berichtete das Polizeipräsidium Pforzheim von einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Mann in der Pforzheimer Innenstadt schwer verletzt wurde.

Nach intensiver Ermittlungsarbeit und einem Zeugenhinweis wurde am späten Mittwochabend in Pforzheim ein 42 Jahre alter Tatverdächtiger mit ukrainischer Staatsangehörigkeit von Beamten einer Spezialeinheit festgenommen. Er steht in dringendem Verdacht, einem 44-Jährigen in der Emma-Jäger-Straße mit Tötungsvorsatz schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Der zum Festnahmezeitpunkt stark alkoholisierte Mann leistete gegenüber der Polizei keinen Widerstand.

Der 42-Jährige, der bislang keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht hat, wurde am Donnerstagmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Seither befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim, insbesondere zu den näheren Umständen sowie zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Sabine Maag, Polizeipräsidium Pforzheim

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

