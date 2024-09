Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Unfallflucht mit Sachschaden: heller Pkw VW gesucht

Neuenbürg (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es bei Neuenbürg zu einer Unfallflucht gekommen, bei der am geschädigten Pkw ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 33-jährige BMW-Fahrerin gegen 14:45 Uhr die Bundesstraße 294 von Pforzheim kommend in Richtung Höfen. Im Bereich Neuenbürg beabsichtigte die BMW-Fahrerin einen vor ihr fahrenden VW zu überholen. Bereits beim Überholvorgang soll der Fahrer des VW ebenfalls ausgeschert und mutmaßlich zum Überholen eines davor befindlichen Fahrzeugs angesetzt haben. Hierbei soll es zu einem Kontakt der beiden überholenden Fahrzeuge gekommen sein. In der Folge soll die Fahrerin des BMW mit Hupen mehrfach auf sich aufmerksam gemacht haben, allerdings setzte der Fahrer des VW die Fahrt in Richtung Höfen fort.

Nach dem Stand der Ermittlungen dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen hellen, möglicherweise silbernen, Pkw Golf Plus handeln.

Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeber zum Unfallverursacher werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07082 79120 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden. Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell