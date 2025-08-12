PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit vor Mainzer Bar eskaliert

Mainz (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 08:15 Uhr werden Einsatzkräfte des Altstadtreviers vor einer Lokalität in der Holzhofstraße von einem Passanten angesprochen, weil er lautstark Streit mit einem 20-jährigen Mann hatte. Nachdem sich die Situation durch das Erscheinen der Polizei zunächst beruhigte und die Streife weiterfuhr, stellten diese fest, dass der 20-Jährige dem Passanten folgte und erneut zur Rede stellen wollte. Hierbei gerät der Mann auch mit weiteren Personen in Streit und fängt an diese lautstark zu beleidigen, zu bedrohen und zu schubsen.

Als weitere Polizeistreifen erscheinen, löst sich das Geschehen, an dem sich zwischenzeitlich fast 20 Personen beteiligten, auf und die Personen verteilen sich in unterschiedliche Richtungen.

Der 20-jährige Wiesbadener kann daraufhin in einer Unterführung des Südbahnhofs festgestellt werden, wie er mit vorbeilaufenden Passanten erneut Streit anfängt und dauerhaft herumschreit. Bei einer Personenkontrolle verweigerte er gegenüber der Polizei die Personalienangabe, sowie jegliche Kooperation.

Auch bei der darauffolgenden Personendurchsuchung legt der Mann ein aggressives Verhalten an den Tag, indem er gegen eine Glasscheibe schlägt und tritt und weiter herumschreit. Letztlich geht er mit geballter Faust auf einen Polizeibeamten los und wird daher durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht, um ihm Handschellen anzulegen. Auch hierbei wehrt er sich nach Kräften, weswegen durch die Polizistinnen und Polizisten körperlich auf den 20-Jährigen eingewirkt wird, bis ihm letztlich Handschellen angelegt werden können.

Der alkoholisierte Mann wird daraufhin auf die Dienststelle verbracht, wo er sich sichtlich beruhigte und wieder entlassen werden konnte.

Aufgrund der martialisch wirkenden Festnahme in Verbindung mit dem dauerhaften Geschrei des Beschuldigten, wurde der Einsatz von etlichen Personen gefilmt und deren Unmut darüber bekundet. Der Mann hat nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

