LPI-G: Kennzeichendiebstahl

Altenburg (ots) - Zwei maskierte Täter entwendeten in den Nachtstunden vom 03.05.25 zum 04.05.25 aus einer Tierarztpraxis in der Geraer Straße Kleingeld, nachdem sie gewaltsam in die Räumlichkeiten eingedrungen waren. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0111365/2025 unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

