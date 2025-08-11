Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verfolgungsfahrt durch die Mainzer Innenstadt endet in Festnahme

Mainz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 04:00 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt durch die Mainzer Innenstadt. Der Vorfall begann, als den Polizeibeamten während einer Streifenfahrt ein weißer PKW auffiel, der mit hoher Geschwindigkeit aus einem Parkhaus in die "Holzhofstraße" einbog.

Trotz eingeschalteten Anhalte- und Sondersignalen setzte der Fahrer seine Fahrt fort und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung "Windmühlenstraße". Während der Flucht missachtete er mehrere rote Ampeln und fuhr mit mehr als 100 km/h durch die Mainzer Innenstadt.

In der Straße "An der Goldgrube" versuchte der Fahrer, nach rechts in Richtung "Fichteplatz" abzubiegen, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Ampelmast. Daraufhin flüchteten der Fahrer sowie zwei weitere Insassen zu Fuß. Der Fahrer konnte jedoch nach kurzer Verfolgung unter Androhung eines Tasers gestellt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde eine geringe Menge Cannabis bei dem Fahrer aufgefunden. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der genaue Fluchtgrund ist derzeit Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Gegen den Fahrer werden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell