PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verfolgungsfahrt durch die Mainzer Innenstadt endet in Festnahme

Mainz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 04:00 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt durch die Mainzer Innenstadt. Der Vorfall begann, als den Polizeibeamten während einer Streifenfahrt ein weißer PKW auffiel, der mit hoher Geschwindigkeit aus einem Parkhaus in die "Holzhofstraße" einbog.

Trotz eingeschalteten Anhalte- und Sondersignalen setzte der Fahrer seine Fahrt fort und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung "Windmühlenstraße". Während der Flucht missachtete er mehrere rote Ampeln und fuhr mit mehr als 100 km/h durch die Mainzer Innenstadt.

In der Straße "An der Goldgrube" versuchte der Fahrer, nach rechts in Richtung "Fichteplatz" abzubiegen, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Ampelmast. Daraufhin flüchteten der Fahrer sowie zwei weitere Insassen zu Fuß. Der Fahrer konnte jedoch nach kurzer Verfolgung unter Androhung eines Tasers gestellt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde eine geringe Menge Cannabis bei dem Fahrer aufgefunden. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der genaue Fluchtgrund ist derzeit Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Gegen den Fahrer werden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 08:40

    POL-PPMZ: Täter erbeuten ca. 52 Flaschen Alkohol bei Kellereinbruch

    Mainz-Gonsenheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Stadtteil Mainz-Gonsenheim, in der Agnes-Karll-Straße, zu einem Einbruchdiebstahl in einem Kellerbereich. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter oder mehrere Täter vermutlich durch das Aufhebeln einer verschlossenen Zugangstür Zutritt zu den Kellerräumen. ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:53

    POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jährigem

    Mainz (ots) - Seit Montag, 04.08.2025, wird der in Mainz wohnende 14-jährige "Ali Mohammed A." vermisst. Er verließ am Montag, 04.08.2025 seine Wohneinrichtung und ist bisher nicht zurückgekehrt. Zuletzt wurde der Vermisste am Xaveriusweg in Mainz gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Die Verständigung mit dem Jugendlichen ist aufgrund sprachlicher Barrieren nur eingeschränkt möglich. Es kann nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren