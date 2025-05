Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche in Gartenbaubetriebe - Bargeld gestohlen

Nettetal (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in eine Gärtnerei auf der Straße Berg in Nettetal-Breyell ein. Die Tatzeit liegt zischen 19.00 und 04.30 Uhr. Der oder die Unbekannten hebelten eine Tür auf und stahlen aus dem Büro des Betriebes Bargeld. Der zweite Einbruch ereignete sich auf der Straße 'Am Hellenberg' in Nettetal-Leuth. Hier hebelten vermutlich gegen 01.00 Uhr Unbekannte die Terrassentür des Hauses neben dem Gartenbaubetrieb auf und stahlen aus dem Büro Bargeld. Ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise in beiden Fällen auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /wg (571)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell