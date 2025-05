Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Bargeld geraubt - Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen

Willich (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 01.00 Uhr, wurde ein 38-jähriger Willicher Opfer eines Raubes. Er war nach eigenen Angaben auf der Schiefbahner Straße in Willich unterwegs, ging in Richtung Markt. Im Bereich der Kirche sei er plötzlich von hinten angegriffen worden. Ein unbekannter Mann habe ihn geschlagen und anschließend Geld aus seinem Portemonnaie geraubt. Der Täter flüchtete dann in unbekannte Richtung. Der Willicher beschreibt den Täter wie folgt: Ca. 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schwarze kurze Haare. Er trug eine schwarze Steppjacke. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Das Kriminalkommissariat 5 ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Melden Sie sich bitte telefonisch über die 02162/377-0. /wg (570)

