Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Auto im Graben aufgefunden - Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an

Viersen-Süchteln (ots)

Am 29.05.2025 um 05:15 Uhr wurde durch einen unbeteiligten Zeugen ein verunfalltes Auto im Straßengraben an der Mülhausener Straße gemeldet. Eine Fahrerin oder ein Fahrer befand sich nicht bei dem Auto. Der Nahbereich wurde durch die Feuerwehr und einen Hubschrauber der Polizei abgesucht, um eine verletzte Person im Umfeld auszuschließen. Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass es sich bei dem Unfallfahrer um einen 29-jährigen Grefrather handelt. Dieser konnte in einem Krankenhaus in Mönchengladbach durch Polizeibeamte angetroffen und zum Unfall befragt werden. Vor Ort ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 29-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln (Amphetamine) stand. Dem Grefrather wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Ermittlungen wurden durch das Verkehrskommissariat aufgenommen und dauern an. /cm (568)

