Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Betrunkener Mann beschädigt Auto und will wegfahren

Viersen-Dülken (ots)

Den dringenden Rat der Polizei, sich nicht betrunken ans Steuer eines Autos zu setzen, hat ein 55-Jähriger aus Viersen am Abend des Vatertags nicht beherzigt. Sichtbar unter Alkoholeinfluss stehend wollte er in seinen geparkten Wagen einsteigen. Dabei riss er die Fahrertür so schwungvoll auf, dass sie gegen ein daneben geparktes Auto schlug und einen Schaden verursachte. Die Besitzerin dieses Wagens war zufällig gerade auf dem Weg zu ihrem Auto, sah die Situation und stellte den Mann zur Rede. Der zeigte sich uneinsichtig und wollte wegfahren. Daran hinderten ihn Umstehende. Mehrere Menschen hatten vorher gesehen, wie der Mann mit dem Auto gefahren war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Weil er weiterhin aggressiv und unkooperativ war, wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen. /hei (569)

