Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter erbeuten ca. 52 Flaschen Alkohol bei Kellereinbruch

Mainz-Gonsenheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Stadtteil Mainz-Gonsenheim, in der Agnes-Karll-Straße, zu einem Einbruchdiebstahl in einem Kellerbereich. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter oder mehrere Täter vermutlich durch das Aufhebeln einer verschlossenen Zugangstür Zutritt zu den Kellerräumen. Dort wurde gewaltsam die Tür eines Kellerabteils geöffnet und insgesamt etwa 43 Flaschen verschiedener alkoholischer Getränke, darunter Wein, Schnaps und Schaumwein, entwendet. Im Anschluss machten sich der Täter oder die Täter an einem weiteren Kellerabteil zu schaffen und entwendeten zusätzlich circa 9 Flaschen Schnaps. Vor Ort wurde zudem eine angebrochene Flasche festgestellt, die mutmaßlich von dem oder den Tätern konsumiert wurde. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Schutz vor Kellereinbrüchen: - Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller auf - Schließen Sie Fahrräder im Keller ab und am besten auch an - Verschließen Sie die Kellertüren - Verwenden Sie massive Überfallen und Hangschlösser - Bauen Sie sowohl in Kellertür als auch in Ihre Haustür ein selbstverriegelndes Schloss mit Antipanikfunktion ein Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

