PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter erbeuten ca. 52 Flaschen Alkohol bei Kellereinbruch

Mainz-Gonsenheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Stadtteil 
Mainz-Gonsenheim, in der Agnes-Karll-Straße, zu einem 
Einbruchdiebstahl in einem Kellerbereich.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang 
unbekannter Täter oder mehrere Täter vermutlich durch das Aufhebeln 
einer verschlossenen Zugangstür Zutritt zu den Kellerräumen. Dort 
wurde gewaltsam die Tür eines Kellerabteils geöffnet und insgesamt 
etwa 43 Flaschen verschiedener alkoholischer Getränke, darunter Wein,
Schnaps und Schaumwein, entwendet.

Im Anschluss machten sich der Täter oder die Täter an einem weiteren 
Kellerabteil zu schaffen und entwendeten zusätzlich circa 9 Flaschen 
Schnaps. Vor Ort wurde zudem eine angebrochene Flasche festgestellt, 
die mutmaßlich von dem oder den Tätern konsumiert wurde.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Schutz vor Kellereinbrüchen:
- Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller auf
- Schließen Sie Fahrräder im Keller ab und am besten auch an
- Verschließen Sie die Kellertüren
- Verwenden Sie massive Überfallen und Hangschlösser
- Bauen Sie sowohl in Kellertür als auch in Ihre Haustür ein 
selbstverriegelndes Schloss mit Antipanikfunktion ein

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird 
gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 
06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per 
E-Mail unter  pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt 
werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 10:53

    POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jährigem

    Mainz (ots) - Seit Montag, 04.08.2025, wird der in Mainz wohnende 14-jährige "Ali Mohammed A." vermisst. Er verließ am Montag, 04.08.2025 seine Wohneinrichtung und ist bisher nicht zurückgekehrt. Zuletzt wurde der Vermisste am Xaveriusweg in Mainz gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Die Verständigung mit dem Jugendlichen ist aufgrund sprachlicher Barrieren nur eingeschränkt möglich. Es kann nicht ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:27

    POL-PPMZ: Trickdiebstahl in Mainz-Bretzenheim

    Mainz-Bretzenheim (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Trickdiebstahl im Südring in Mainz-Bretzenheim. Ein bislang unbekannter Täter klingelte bei einem 94-jährigen Mann und gab vor, dass bei ihm das Wasser abgestellt werden müsse. Der Geschädigte ließ daraufhin den Mann in seine Wohnung, woraufhin beide gemeinsam in das Badezimmer gingen. Währenddessen betrat ein weiterer Täter die Wohnung, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren