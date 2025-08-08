Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl in Mainz-Bretzenheim

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Trickdiebstahl im Südring in Mainz-Bretzenheim.

Ein bislang unbekannter Täter klingelte bei einem 94-jährigen Mann und gab vor, dass bei ihm das Wasser abgestellt werden müsse. Der Geschädigte ließ daraufhin den Mann in seine Wohnung, woraufhin beide gemeinsam in das Badezimmer gingen. Währenddessen betrat ein weiterer Täter die Wohnung, nutzte den unbeobachteten Moment und entwendete Bargeld sowie Schmuck.

Anschließend verließen beide Täter die Wohnung. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst, nachdem die vermeintlichen Handwerker die Wohnung verlassen hatten.

Der 94-Jährige beschreibt einen der Täter wie folgt: *männlich *etwa 50 Jahre alt *kräftige Statur *circa 190 cm groß *dunkle Haare *bekleidet mit blauer Arbeiterhose, grauem Hemd und grauer Arbeiterjacke

Die Polizei Mainz bittet Zeugen und Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Täter oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 06131/65-33999 bei der Kriminalpolizei Mainz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell