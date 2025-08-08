PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl in Mainz-Bretzenheim

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Trickdiebstahl im Südring in Mainz-Bretzenheim.

Ein bislang unbekannter Täter klingelte bei einem 94-jährigen Mann und gab vor, dass bei ihm das Wasser abgestellt werden müsse. Der Geschädigte ließ daraufhin den Mann in seine Wohnung, woraufhin beide gemeinsam in das Badezimmer gingen. Währenddessen betrat ein weiterer Täter die Wohnung, nutzte den unbeobachteten Moment und entwendete Bargeld sowie Schmuck.

Anschließend verließen beide Täter die Wohnung. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst, nachdem die vermeintlichen Handwerker die Wohnung verlassen hatten.

Der 94-Jährige beschreibt einen der Täter wie folgt: *männlich *etwa 50 Jahre alt *kräftige Statur *circa 190 cm groß *dunkle Haare *bekleidet mit blauer Arbeiterhose, grauem Hemd und grauer Arbeiterjacke

Die Polizei Mainz bittet Zeugen und Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Täter oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 06131/65-33999 bei der Kriminalpolizei Mainz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 09:39

    POL-PPMZ: Leichtverletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall - Unfallverursacher flüchtig

    Mainz (ots) - Bereits am Dienstagabend, dem 05.08.2025, kam es gegen 20:00 Uhr im Bereich der Auffahrt Mainz-Drais zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein Kradfahrer befuhr die Auffahrt von Mainz-Drais in Richtung Saarstraße. Gleichzeitig verließ ein Pkw-Fahrer die Saarstraße und nahm die Abfahrt Mainz-Drais. Im Bereich der Auf- und Abfahrt ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:27

    POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

    Mainz (ots) - Zu drei vollendeten Einbrüchen und einen Versuch kam es in den letzten Tagen im Mainzer Stadtgebiet. In der Budenheimer Straße stellte eine Nachbarin eine offene Tür an einem Einfamilienhaus fest. Die Täter durchwühlten fast alle Räume. Da die Anwohner bei fast allen Fällen im Urlaub sind, ist der genaue Tatzeitraum und das Diebesgut in den Fällen noch unbekannt. An den Sandkauten kletterten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren