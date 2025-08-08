Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Leichtverletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall - Unfallverursacher flüchtig

Mainz (ots)

Bereits am Dienstagabend, dem 05.08.2025, kam es gegen 20:00 Uhr im Bereich der Auffahrt Mainz-Drais zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein Kradfahrer befuhr die Auffahrt von Mainz-Drais in Richtung Saarstraße. Gleichzeitig verließ ein Pkw-Fahrer die Saarstraße und nahm die Abfahrt Mainz-Drais. Im Bereich der Auf- und Abfahrt missachtete der Fahrer eines grauen Pkw das Rechtsfahrgebot und geriet auf die Gegenfahrbahn. Obwohl der Kradfahrer zunächst ausweichen konnte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte zu Boden und kollidierte mit der Schutzplanke. Eine Berührung zwischen Pkw und Krad fand nicht statt.

Der Fahrer des Pkw entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Krad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Kradfahrer erlitt mehrere Frakturen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten sich umgehend mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

