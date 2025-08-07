PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Mainz (ots)

Zu drei vollendeten Einbrüchen und einen Versuch kam es in den 
letzten Tagen im Mainzer Stadtgebiet. In der Budenheimer Straße 
stellte eine Nachbarin eine offene Tür an einem Einfamilienhaus fest.
Die Täter durchwühlten fast alle Räume. Da die Anwohner bei fast 
allen Fällen im Urlaub sind, ist der genaue Tatzeitraum und das 
Diebesgut in den Fällen noch unbekannt.

An den Sandkauten kletterten die Täter über einen Zaun und auf einen 
Balkon im 1. OG. Dort schlugen sie ein Fenster ein und öffneten so 
den Griff. Auch hier wurde jeder Raum durchwühlt.

In der Straße "Am Palmen" nahmen die Täter einen Stein und warfen 
diesen in die Terrassentür, um sich so Zutritt zum Gebäude zu 
verschaffen. In der Weidmannstraße blieb es glücklicherweise beim 
Versuch und die Täter scheiterten als sie die Haustür aufhebeln 
wollten. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren an 
den Tatorten gesichert. Ob gleich alle vier Taten miteinander 
zusammenhängen wird geprüft. 

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird 
gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 
06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

