Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Mainz (ots)

Zu drei vollendeten Einbrüchen und einen Versuch kam es in den letzten Tagen im Mainzer Stadtgebiet. In der Budenheimer Straße stellte eine Nachbarin eine offene Tür an einem Einfamilienhaus fest. Die Täter durchwühlten fast alle Räume. Da die Anwohner bei fast allen Fällen im Urlaub sind, ist der genaue Tatzeitraum und das Diebesgut in den Fällen noch unbekannt. An den Sandkauten kletterten die Täter über einen Zaun und auf einen Balkon im 1. OG. Dort schlugen sie ein Fenster ein und öffneten so den Griff. Auch hier wurde jeder Raum durchwühlt. In der Straße "Am Palmen" nahmen die Täter einen Stein und warfen diesen in die Terrassentür, um sich so Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. In der Weidmannstraße blieb es glücklicherweise beim Versuch und die Täter scheiterten als sie die Haustür aufhebeln wollten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren an den Tatorten gesichert. Ob gleich alle vier Taten miteinander zusammenhängen wird geprüft. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

