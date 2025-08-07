PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gewalttätiger Vorfall im Rahmen von Nachbarschaftsstreitigkeiten in der Mainzer Neustadt

Mainz-Neustadt (ots)

Am Mittwochmittag kam es gegen 13:30 Uhr in der Mozartstraße in der Mainzer Neustadt zu einer gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung im Kontext anhaltender Nachbarschaftsstreitigkeiten.

Ein Mann suchte im Verlauf des Streits seinen Nachbarn in dessen Wohnung auf und klopfte mehrfach an die Tür, um gegen dessen zu lautes Verhalten vorzugehen. Nachdem der Nachbar die Tür öffnete, kam es zu einem verbalen Streitgespräch und Beleidigungen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung zeigte der Mann einen spitz zulaufenden Flaschenöffner, um seine Verärgerung zum Ausdruck zu bringen.

Als der Nachbar sich daraufhin abwandte, um in seine Wohnung zurückzukehren, stach der Mann unvermittelt von hinten mit dem Flaschenöffner in die Wade des Geschädigten. Er wurde in der Folge leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den tatverdächtigen Mann ein. Zudem wurde gegen den Nachbarn eine Strafanzeige wegen Beleidigung gestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

