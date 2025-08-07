PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bankmitarbeiter verhindert Betrug an Senior

Mainz (ots)

Dank eines aufmerksamen Bankmitarbeiters konnte ein versuchter Betrug
durch s.g. Dachhaie verhindert werden. 

Ein über 90-jähriger Mainzer ist am Mittwochmittag gegen 12 Uhr von 
angeblichen Handwerkern im Westring angesprochen worden. Man hat dem 
Senior eingeredet, dass seine Dachrinne ausgetauscht werden müsste. 
Nach ca. 2 Stunden waren die 3-4 Männer mit ihren angeblichen 
Arbeiten fertig. 

Zur Bezahlung forderten sie 9000EUR von dem Senior und fuhren ihn 
hierfür zu einer Bankfiliale. 

Dort kam dem Bankmitarbeiter die Situation seltsam vor, weswegen er 
glücklicherweise die Auszahlung verweigerte und die Polizei rief. 
Durch zunächst zivile Polizeibeamte wurde nach den Tätern an der Bank
und dem Wohngebäude gefahndet, jedoch ohne Erfolg. Die Täter haben 
vermutlich wegen der langen Wartezeit an der Bank Verdacht geschöpft 
und das Weite gesucht. 

An der Dachrinne konnten stümperhafte Arbeiten festgestellt werden. 
Die Dachrinne wurde über eine Länge von ca. 10 durch eine 
Plastikrinne ersetzt.

TYPISCHE MASCHEN DER DACH-HAIE
o	Unangekündigte Haustürbesuche: Sie behaupten, zufällig einen 
Schaden am Dach entdeckt zu haben.
o	Druck durch Angst: Sie warnen vor angeblich akuten Gefahren und 
drängen zu sofortigen Maßnahmen.
o	Lockangebote: Aus kleinen, günstigen Reparaturen werden plötzlich 
große Sanierungen.
o	Vorkasse: Häufig verlangen sie hohe Anzahlungen und verschwinden 
danach.
o	Mangelhafte Arbeit: Die Qualität der Arbeit ist oft schlecht oder 
gar nicht fachgerecht.


Wir raten: Gehen sie nicht auf Haustürgeschäfte ein. Lassen sie sich 
einen Vertrag und eine Quittung geben. Rufen sie selbst einen Betrieb
an, wenn Arbeiten anstehen. Rufen sie die Polizei unter der 110 dazu,
wenn ihnen die Sache verdächtig vorkommt. Klären sie ihre Eltern und 
Großeltern auf!

Weitere Informationen gibt es unter: https://www.polizei-beratung.de/
aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-falschen-handwerkern/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
