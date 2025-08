Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Pfefferspray am Bahnhofplatz versprüht

Mainz (ots)

Am Montagabend, den 04.08.2025 gegen 19:10 Uhr, meldete ein Passant der Bundespolizei am Bahnhofsplatz in Mainz, dass er von einer ihm unbekannten Frau mit Pfefferspray besprüht wurde. Die Bundespolizei konnte die mutmaßliche Täterin noch vor Ort an einer Bushaltestelle feststellen und kontrollieren. Durch die ebenfalls entsandten Einsatzkräfte der Neustadtwache, konnten bei der Durchsuchung der Frau zwei Pfefferspraydosen aufgefunden und sichergestellt werden.

Die 59-jährige wohnsitzlose Frau zeigte sich insgesamt verhaltensauffällig. Da sie während der Personenkontrolle unentwegt herumschrie und wild gestikulierte, wurden ihr zeitweise Handschellen angelegt. Warum sie den 55-jährigen, aus Wiesbaden stammenden Mann, angriff, blieb bislang unklar. Die Frau erhielt einen Platzverweis für den Bahnhofsplatz und muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Da es mindestens einen unabhängigen Zeugen gegeben hat, der vor Eintreffen der Polizei weitergegangen ist, wird dieser gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

