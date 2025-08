Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrecher stehlen u.a. Kleidungsstücke

Mainz-Oberstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 25.07.2025 und 01.08.2025 kam es in der Mainzer-Oberstadt zu einem Einbruch in ein Kellerabteil.

Bislang unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hildegardstraße. Sie gehen mindestens ein Kellerabteil an und entwenden neben einem Bildschirm, auch einen Beamer sowie diverse Kleidungsstücke. Anschließend können sie unerkannt von der Örtlichkeit flüchten.

Wer in diesem Zeitraum auffällige Personen in dem Umkreis wahrgenommen hat und sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell