POL-PPMZ: Gestohlenes Fahrrad im Internet wiedergefunden

Mainz-Hartenberg Münchfeld (ots)

Am Sonntagabend erschien ein 30-jähriger Mann auf der Neustadtwache am Valenciaplatz, um den Diebstahl seines Fahrrades zu beanzeigen. Das Fahrrad sei an der Universität mit einem Schloss an einem Baum befestigt gewesen und über das Wochenende entwendet worden. Das Fahrrad habe er nun auf einer Tauschbörse im Internet wiedergefunden.

Mit Unterstützung durch zivile Einsatzkräfte der Kriminalpolizei wurde ein Scheinkauf des Fahrrades in die Wege geleitet und noch am selben Abend durchgeführt.

Der völlig überraschte "Verkäufer" des Fahrrades gab an, dass er das Fahrrad an einen Busch gelehnt in der Nähe des Bruchwegstadions gefunden habe. Das Fahrrad wurde sichergestellt und seinem rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Ob der 22-jährige Mainzer das Fahrradschloss geknackt und das Rad geklaut hat oder es tatsächlich gefunden hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Selbst wenn er es gefunden hätte, wäre es seine Pflicht gewesen das Fahrrad beim Fundbüro der Stadt abzugeben. Er hätte sich somit mindestens der Fundunterschlagung strafbar gemacht.

