Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall beim Abbiegen - zwei Personen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Kempen (ots)

Am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr kam es an der Einmündung St. Töniser Straße und Unterweiden zu dem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Rheinberg war mit seinem Lkw auf der Straße Unterweiden unterwegs. An der Einmündung zur St. Töniser Straße bog er nach links in Richtung St. Tönis ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines Pkw, der in Richtung Kempen unterwegs war. Der 31-jährige Fahrer aus Tönisvorst kam durch die Kollision nach links von der Straße ab und in einem Feld zum Stehen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Zeugen des Unfalls können das Verkehrskommissariat über die 02162/377-0 zu den Bürodienstzeiten erreichen. /wg (644)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell