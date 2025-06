Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Einfamilienhaus - wer hat etwas bemerkt?

Viersen (ots)

Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Sonntag, 13.15 Uhr, sind ein oder mehrere Unbekannte in ein Reihenhaus im Dichterviertel in Viersen-Hamm eingebrochen. Der oder die Täter durchwühlten im gesamten Haus Schränke und Schubladen. Bislang konnten die Geschädigten feststellen, dass Bargeld und Schmuck fehlen. Wer hat über das lange Wochenende in diesem Bereich zwischen Eichenstraße und Gerhart-Hauptmann-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 2. /hei (642)

