POL-PDLD: Verkehrskontrollen

Jockgrim (ots) - Am 10.08.2024 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr wurden in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h waren insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer zu schnell.

