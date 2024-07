Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßlich alkoholisierter Radfahrer missachtet Rotlicht und wird von Pkw aufgeladen - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.07.2024, gegen 01.25 Uhr, wurde ein mutmaßlich alkoholisierter 33-jähriger Radfahrer bei einem Rotlichtverstoß von dem Pkw eines 47-Jährigen aufgeladen. Der Radfahrer befuhr die Fußgänger- und Radfahrerunterführung in der Basler Straße und fuhr an der Fußgängerfurt in Höhe der Rudolf-Vogel-Anlage, ohne auf das Rotlicht zu achten, auf die Basler Straße in Richtung Friedrichplatz ein. Der 47-jährige Pkw-Fahrer, welcher ebenfalls die Basler Straße in Richtung Friedrichsplatz befuhr, bremste sofort seinen Pkw stark ab, konnte eine Kollision mit Radfahrer aber nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde aufgeladen und prallte gegen die Windschutzscheibe. Im weiteren Verlauf wurde der Radfahrer noch vorne abgeworfen. Mit schweren Verletzungen wurde der 33-jährige Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es liegt die Vermutung nahe, dass der Radfahrer deutlich alkoholisiert war. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell