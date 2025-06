Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Alleinunfall - Radfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus

Nettetal-Breyell (ots)

Am Montag gegen 09.30 h wurden Rettungskräfte und Polizei zu einem Unfall auf der Lobbericher-Straße in Nettetal gerufen. Hier war ein Radfahrer, 65 Jahre alt aus Nettetal, mit seinem Fahrrad aus Lobberich in Richtung Breyell unterwegs. Offenbar ohne die Einwirkung Dritter verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Dadurch wurde der Mann schwer verletzt- Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Zu Unfallstelle wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert. Da der Nettetaler vor Ort stabilisiert werden konnte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nun wird ermittelt, ob eventuell ein internistischer Notfall Grund für den Unfall war. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Kleve unterstützte die Viersener Einsatzkräfte. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Lobbericher Straße zeitweise gesperrt werden. /wg (643)

