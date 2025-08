Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gefährliche Körperverletzung in der Kaiserstraße

Mainz-Neustadt (ots)

Am Sonntagmittag kommt es gegen 15:00 Uhr in der Kaiserstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei werden zwei Männer leicht verletzt.

Der Geschädigte sitzt auf einer Parkbank in der Kaiserstraße, als er aus bisher unbekannten Gründen mit zwei weiteren Männern in Streit gerät. In Folge dessen schlagen beide Täter mehrfach mit den Fäusten gegen den Oberkörper und den Kopf des Geschädigten. Darüber hinaus zieht einer der beiden Täter ein Messer und fügt dem Mann oberflächliche Wunden an der Hand und dem Arm zu.

Ein weiterer Mann kann die Situation beobachten und schreitet ein. Doch die Täter lassen nicht ab, sondern setzen zusätzlich Pfefferspray gegen den Helfer sowie den zuvor verletzten Geschädigten ein. Zudem wird durch einen der Täter das Handy des Geschädigten entwendet, welches während der Auseinandersetzung zu Boden gefallen ist.

Die Täter flüchten anschließend mit einer weiteren männlichen Person in Richtung Hauptbahnhof / Rhabanusstraße.

Alle drei Personen hatten ein südländisches Erscheinungsbild und können weiterhin wie folge beschrieben werden:

1. Person:

25-30 Jahre alt, kräftig, schwarzes T-Shirt, Bart, Jeans

2. Person:

25-30 Jahre alt, weißes T-Shirt

3. Person:

19-20 Jahre alt, schwarzer Jogginganzug, trainierte Statur, Vollbart, kurze schwarze Haare

Ob sich die Täter und Geschädigten kannten und in welcher Beziehung sie zueinanderstehen, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell