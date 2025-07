Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). Am Samstag gegen 14:25 Uhr kam es auf der Alfelder Straße in Höhe der Einmündung zur Hachmeisterstraße zu einem Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 23-jähriger Diekholzener mit seinem Pkw stadtauswärts nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer Verkehrsampel und einem Verkehrszeichen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, der Wagen abgeschleppt. Die Sicherung der Unfallstelle erfolgte durch den Bauhof der Stadt Hildesheim; die Verkehrsampel wird jedoch erst in der kommenden Woche repariert werden können. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

