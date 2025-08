Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Beleidigung und Bedrohung in Mainzer Waschsalon endet in Körperverletzung

Mainz-Neustadt (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es gegen 10:45 Uhr zu mehreren Strafanzeigen in einem Waschsalon in der Mainzer-Neustadt.

Die 56-jährgie Geschädigte hält sich zunächst alleine in einem Waschsalon in der Boppstraße auf. Als eine weitere Dame die Räumlichkeiten betritt, fängt diese an die Geschädigte zu beleidigen und ihr zu drohen. In der Folge verlässt die 56-Jährige den Salon, um der Situation aus dem Weg zu gehen. Hierbei tritt die Beschuldigte mit ihrem beschuhten Fuß in den Rücken der Geschädigten und verletzt diese dadurch leicht. Sie verspürt Schmerzen, muss vor Ort jedoch zunächst nicht medizinisch versorgt werden. Sodann entfernt sich die Täterin zu Fuß von der Örtlichkeit in Richtung Josefstraße.

Sie kann laut Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden: schmale Statur, ca. 150cm groß, ca. 50 Jahre alt, hellbraune Haare, knielanges T-Shirt in der Farbe türkis, Turnschuhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

