POL-PPMZ: Aktuelle Welle von falschen Polizeibeamten im Bereich Oppenheim und Worms

Oppenheim / Worms (ots)

Derzeit verzeichnen die Polizeiinspektionen Oppenheim und Worms eine Welle von Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Die Betrüger geben an, dass sie von der Polizei seien und der Enkel oder die Enkelin einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe. Manchmal geben die Täter auch an, dass sie selbst der oder die Enkel / -in sind und die Mutter oder der Vater einen Unfall hatten. In aller Regel fragt man dann nach Vermögenswerten, um Behandlungskosten oder eine Kaution zu zahlen. Legen sie sofort auf wenn sie solche Anrufe bekommen! Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Auflegen sollten Sie, wenn: - Sie nicht sicher sind, wer anruft. - Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. - Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. - Sie der Anrufer unter Druck setzt. - Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

