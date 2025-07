POL-PPMZ: Fahrzeug in der Mainzer Altstadt aufgebrochen

Mainz-Altstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 26.07.2025, 16:15 Uhr und Montag, 28.07.2025, 09:15 Uhr in ein Ladengeschäft in der Stadthausstraße in der Mainzer Innenstadt eingebrochen. Der oder die Täter hebelten im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten, also Verkaufs- und Büroräume. Nach derzeitigem ...

