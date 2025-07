POL-PPMZ: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer leitet Rettungskette ein - Medizinischer Notfall auf Standstreifen der BAB 60

Mainz-Altstadt (ots) - Am Samstagabend kam es gegen 17:45 Uhr in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl, bei dem ein 43-jähriger Mann auf frischer Tat ertappt wurde. Der Mann betrat ein Bekleidungsgeschäft in der Schusterstraße und begab sich zunächst in den Verkaufsbereich, wo er mehrere Kleidungsstücke auswählte. Während des anschließenden ...

mehr