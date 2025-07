Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl in der Mainzer Altstadt - 43-Jähriger gestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 17:45 Uhr in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl, bei dem ein 43-jähriger Mann auf frischer Tat ertappt wurde.

Der Mann betrat ein Bekleidungsgeschäft in der Schusterstraße und begab sich zunächst in den Verkaufsbereich, wo er mehrere Kleidungsstücke auswählte. Während des anschließenden Bezahlvorgangs unterließ er es jedoch, zwei Mützen im Gesamtwert von rund 60 Euro zu bezahlen. Eine der Mützen setzte er sich so auf den Kopf, dass das Preisschild verdeckt war, die zweite verstaute er in einer mitgeführten Umhängetasche.

Beim Verlassen des Ladens wurde der Mann von einem aufmerksamen Zeugen angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell