Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung in Supermarkt - Zwei Personen verletzt

Mainz-Weisenau (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Folge beide Beteiligte verletzt wurden.

Ein ehemaliger Mitarbeiter eines dort ansässigen Supermarktes betrat das Geschäft, um persönliche Unterlagen abzuholen. Im Verkaufsraum traf er auf einen ihm bekannten Mann, mit dem es in der Vergangenheit wiederholt zu Streitigkeiten gekommen war. Im Zuge der Begegnung eskalierte die Situation: Der ehemalige Mitarbeiter ergriff einen Einkaufskorb und warf diesen in Richtung des anderen Mannes, wobei dieser im Bereich des Auges getroffen wurde.

Daraufhin nahm der Getroffene eine in der Nähe befindliche Holzlatte an sich und schlug damit auf den Angreifer ein. Beide Männer stürzten in der Folge zu Boden und setzten die Auseinandersetzung dort fort, bis sie schließlich durch unbeteiligte Zeugen getrennt werden konnten.

Der ehemalige Mitarbeiter wurde mit Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Der andere Beteiligte lehnte eine Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort ab.

Gegen beide Männer wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

