Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alleinunfall mit Kleinkraftrad: 16-Jähriger verletzt sich schwer

Emmerich am Rhein-Klein Netterden (ots)

Am Samstag (19. Juli 2025) kam es gegen 19:25 Uhr an der ´s-Heerenberger Straße in Emmerich zu einem Alleinunfall. Ein 16-jähriger Niederländer (aus Zutphen) befuhr mit einem Kleinkraftrad die ´s-Heerenberger Straße in Fahrtrichtung ´s-Heerenberg. Kurz vor dem Grenzübergang fuhr der 16-Jährige vom Fahrstreifen über den Grünstreifen und beabsichtigte auf dem angrenzenden Geh- und Radweg seine Fahrt fortzusetzen. Dabei übersah der Niederländer einen Stein, kollidierte mit diesem und stürzte. Aufgrund der schweren Verletzungen, Lebensgefahr bestand nicht, wurde der 16-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. (pp)

