Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw kommt im Maisfeld zum Stehen: Frau aus Rheinberg verletzt sich schwer

Geldern-Kapellen (ots)

Am Samstag (19. Juli 2025) kam es gegen 17:57 Uhr an der B58 in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Frau aus Rheinberg befuhr mit einem grauen Opel Astra die B58 in Fahrtrichtung Geldern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und kam in einem angrenzenden Maisfeld zum Stehen. Die Frau aus Rheinberg verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die B58 war im Rahmen der Unfallaufnahme kurzfristig vollgesperrt, während am Pkw Sachschaden entstand. (pp)

