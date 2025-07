POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Schwimmbad: Unbekannte Täter durchsuchen Thekenbereich

Rheurdt (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Zeit vom 03.06.2025 bis zum 04.06.2025 in insgesamt 13 Fällen, unter anderem in einer Bankfiliale in Rheurdt, zwei rechtswidrig erlangte EC-Karten eingesetzt. Bei den beiden Kartennutzungen in der Bank in Rheurdt wurde er bei den Geldabhebungen von Videokameras ...

mehr