Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug: Wer kennt diesen Mann?

Rheurdt (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit vom 03.06.2025 bis zum 04.06.2025 in insgesamt 13 Fällen, unter anderem in einer Bankfiliale in Rheurdt, zwei rechtswidrig erlangte EC-Karten eingesetzt. Bei den beiden Kartennutzungen in der Bank in Rheurdt wurde er bei den Geldabhebungen von Videokameras erfasst. Die Bilder des Unbekannten sind unter folgendem Link im Fahndungsportal zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/174863

Die Polizei fragt nun die Öffentlichkeit im Rahmen der Ermittlungen: Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? Hinweise werden unter 02831 1250 von der Kripo Geldern oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell