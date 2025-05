Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rasierer im Wert von 130 Euro entwendet - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (20. Mai) stahl ein Mann in einer Filiale des Dortmunder Hauptbahnhofs mehrere Hygieneartikel. Der Ladendetektiv beobachtete die Tat. Bundespolizisten stellten zudem eine Schere sicher.

Gegen 9:05 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarkts im Hauptbahnhof Dortmund die Bundespolizei über einen Ladendiebstahl. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den Ladendetektiv sowie den Beschuldigten. Der 35-Jährige gab an, dass er über die Videoüberwachungsanlage der Filiale beobachtet habe, wie der Deutsche mehrere Rasierer im Warenwert von ca. 130,- Euro aus einem Regal entnahm und diese in seiner mitgeführten Plastiktüte verstaute. Anschließend habe er den Kassenbereich des Geschäfts passiert, ohne zu bezahlen. Hierbei verstieß der Mann zudem gegen ein derzeit bestehendes Hausverbot. Der Mitarbeiter habe den 37-Jährigen in der Haupthalle des Bahnhofs gestellt und ihn den Büroräumlichkeiten zugeführt. Das Stehlgut nahm er wieder an sich.

Die Uniformierten durchsuchten den Polizeibekannten nach weiterem Diebesgut und gefährlichen Gegenständen. Hierbei fanden sie in der Tüte eine zugriffsbereite Schere auf. Diese wurde beschlagnahmt. Äußern wollte sich der Dortmunder zu den Tatvorwürfen nicht und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Beamten brachten ihn zur Bundespolizeiwache, nahmen dessen Fingerabdrücke und fertigten Lichtbilder von ihm.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, gewerbsmäßigen Diebstahls und Hausfriedensbruch ein.

