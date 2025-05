Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 41-Jährigen im Rahmen der Grenzkontrollen im Intercityexpress 123

Kleve - Emmerich (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagmittag, 20. Mail 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen am Bahnhof Emmerich einen 41-jährigen Chinesen verhaftet. Der Mann war Fahrgast im Intercityexpress 123 auf der Route Amsterdam - Frankfurt. Die Personalienüberprüfung anhand seines chinesischen Reisepasses und des spanischen Aufenthaltstitels in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zur Festnahme aufgrund eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht wird. Hiernach war noch eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro zu bezahlen oder eine 40-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Zudem liegt eine Fahndungsnotierung der Ausländerbehörde Darmstadt zur Festnahme - Ausweisung / Abschiebung aufgrund eines bestehenden Einreiseverbotes vor. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle und Zahlung der Geldstrafe hat die Bundespolizei den Chinesen in die Niederlande zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell