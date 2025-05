Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 52; 50-Jähriger muss 60 Tage ins Gefängnis

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am Dienstagnachmittag, 20. Mai 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an den Schengen-Landgrenzen auf der Autobahn 52 in Niederkrüchten-Elmpt einen 50-jährigen Türken. Der Mann reiste als Beifahrer in einem Personenkraftwagen in das Bundesgebiet ein. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft Regensburg mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Urkundenfälschung gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 8400 Euro bezahlen oder eine 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Kempen zum Haftantritt in das Gefängnis in Willich gebracht, da er die Geldsumme nicht aufbringen können.

