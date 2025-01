POL-EU: Alleinunfall mit Motorroller

Weilerswist (ots) - Unbekannte beschädigten acht Straßenlaternen in der Mauritiusgasse in Weilerswist. Es konnten 17 zerbrochene Glaselemente festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden erbeten an: 02251-799 0 oder per E-Mail an Poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - ...

mehr