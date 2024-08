Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 31.07.2024 wurde die Feuerwehr Ennnepetal um 23:05 Uhr in die Wuppermannstraße alarmiert. In einem dortigen Wohnhaus hatte aus unbekannten Gründen ein Heimrauchmelder ausgelöst. Die Nutzungseinheit wurde ohne Feststellung kontrolliert und der Einsatz um 23:46 Uhr beendet.

