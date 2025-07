Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnhaus

Schmuck und weiteres gestohlen

Emmerich (ots)

Am Donnerstagmorgen (17. Juli 2025) zwischen 08:30 und 10:30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Dechant-Sprünken-Straße eingedrungen. Sie schlugen ein Fenster ein, um sich Zutritt zu verschaffen und durchwühlten anschließend mehrere Schränke und Schubladen in dem Haus. Entwendet wurden Schmuckstücke, Tafelsilber und mehrere Handtaschen. Mit ihrer Beute flüchteten die Unbekannten durch die Terrassentür. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

