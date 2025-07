POL-SI: 35-Jährige fällt als Exhibitionistin auf und greift Polizisten an - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (30.06.2025) sind Unbekannte in ein Geschäft am Hauptmarkt in Weidenau eingebrochen. Ein Zeuge nahm gegen 01:30 Uhr ein lautes Klirren wahr. Als er nach dem Ursprung der Geräusche schaute, flüchtete ein Täter aus dem Schaufenster des Ladens. Ein zweiter Täter hatte offenbar zuvor den Zeugen gesehen und seinen Komplizen lautstark gewarnt. Nach ersten ...

