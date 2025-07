Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Auseinandersetzung am Markt

anschließende Kollision zwischen Pkw und Fußgänger

zwei junge Männer leicht verletzt

Goch (ots)

Am Mittwoch (15. Juli 2025) kam es in Goch am Markt gegen 20:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei kam es zunächst zu Körperverletzungen aufgrund von Schlägen. Im weiteren Verlauf fuhr ein 18-Jähriger, wohnhaft in Goch, mit seinem VW Golf weg und es kam zum Zusammenstoß mit einem 22-Jährigen, wohnhaft in Herne, der sich zu Fuß vor dem Fahrzeug aufgehalten hatte. Der Golf entfernte sich dann, ohne anzuhalten, in Richtung Frauenstraße. Der 22-Jährige wurde durch den Zusammenstoß und die vorhergehende Auseinandersetzung leicht verletzt, ein weiterer 21-jähriger Mann, ebenfalls wohnhaft in Goch, zog sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Der 18-Jährige wurde ermittelt und der Polizeiwache Kleve zugeführt, sein Fahrzeug sowie sein Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern derzeit an. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell