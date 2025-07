Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Gefährliche Körperverletzung: 18-Jähriger ins Krankenhaus verbracht

Goch (ots)

Am Mittwoch (16. Juli 2025) kam es zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr an der Klever Straße in Goch zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug dabei mehrfach auf einen 18-jährigen Gocher ein. Der Gocher verletzte sich dadurch so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Durch eine Zeugin konnte der unbekannte Täter, welcher sich von der Örtlichkeit entfernte, wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 15 bis 25 Jahre alt - ca. 175 bis 180 cm groß - schlanke Figur - braun / blonde Locken - Oberlippenbart - braune Jacke - blaue Jeans

Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

