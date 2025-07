Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannter Täter wirft Fensterscheibe ein

Emmerich am Rhein-Hüthum (ots)

Im Zeitraum von Samstag (12. Juli 2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (16. Juli 2025), 19:00 Uhr kam es an der Kämpchenstraße in Emmerich zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und drangen so in die Räumlichkeiten des Hauses vor. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände, und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Emmerich nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

