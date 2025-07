Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Sturzgeschehen mit Pedelec: 55-Jährige fuhr alkoholisiert

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Freitag (18. Juli 2025) kam es gegen 22:15 Uhr an der Bahnhofstraße in Emmerich zu einem Alleinunfall. Eine 55-jährige Frau aus Emmerich befuhr mit einem Pedelec die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Ostwall. In Höhe der Bahngleise beabsichtigte die Emmericherin die Straßenseite zu wechseln und Ihre Fahrt auf der anderen Seite fortzusetzen. Dabei stürzte die Frau, welche keinen Fahrradhelm trug, im Bereich der Bahngleise, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ein im Krankenhaus freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. (pp)

