Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall an der Großen Bleiche

Mainz (ots)

Am frühen Montagabend gegen 17:30 Uhr kam es auf der Großen Bleiche in Fahrtrichtung Münsterplatz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer stand mit seinem Pkw zunächst auf dem rechten Fahrstreifen, hinter einem weiteren Pkw. Beim Versuch, auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, übersah er einen dort herannahenden PKW. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit diesem, infolgedessen der 55-jährige Rheinhesse auf das vor ihm wartende Fahrzeug geschoben wurde. Die 18-jährige Beifahrerin des herannahenden Fahrzeuges klagte nach dem Unfall über Nackenschmerzen und wurde zur medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei zwei abgeschleppt werden mussten. Der Verkehr auf der Großen Bleiche war während der Unfallaufnahme kurzzeitig beeinträchtigt.

