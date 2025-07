Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrolle auf der Theodor-Heuss-Brücke - Verdacht auf unerlaubte Pauschalfahrt durch Mainzer Taxi

Mainz (ots)

Im Rahmen einer nächtlichen Verkehrskontrolle auf der Theodor-Heuss-Brücke wurde am 25.07.2025 gegen 00:45 Uhr ein Mainzer Taxi mit eingeschaltetem Taxilicht überprüft. Das Fahrzeug beförderte einen männlichen Fahrgast und wurde aufgrund des Verdachts einer sogenannten "Schwarzfahrt" angehalten. Der Fahrgast gab an, gegen Mitternacht am Mainzer Hauptbahnhof in das Taxi eingestiegen zu sein, um sich nach Frankfurt am Main fahren zu lassen. Für die Fahrt sei ein Pauschalpreis in Höhe von 80 Euro vereinbart worden, der noch vor Fahrtantritt in bar bezahlt worden sei. Eine Quittung wurde dem Fahrgast trotz entsprechender Verpflichtung nicht ausgehändigt. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass das Taxameter auf "FREI" gestellt war. Die vereinbarte Pauschalfahrt wurde nicht registriert. Solche Fahrtkonstellationen deuten auf sogenannte "Schwarzfahrten" hin. Es besteht der Verdacht, dass Einnahmen dieser Art nicht ordnungsgemäß dokumentiert und möglicherweise nicht versteuert werden. Das zuständige Hauptzollamt wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Der Taxifahrer hat nun mit Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell