Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrügerinnen überlisten 83-Jährige durch Trickdiebstahl

Nieder-Olm (ots)

Bereits am Dienstagnachmittag, 29.07.2025 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Trickdiebstahl in Nieder-Olm.

Als die 83-jährige Geschädigte nach Hause kommt, wird sie vor ihrer Wohnanschrift in der Straße "Kleine Wassergasse" von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Sie gibt sich als Putzfrau einer Nachbarin aus, welche nicht zu Hause sei und bittet die 83-Jährige ihr einen Zettel zu schreiben.

Dieser Bitte kommt die Geschädigte nach und die Täterin sowie eine weitere Frau folgen der älteren Dame in ihre Wohnung. Während sie in der Küche einen Zettel schrieb, bewegte sich mindestens eine der Frauen unbeobachtet frei in der Wohnung. Nachdem die Geschädigte den Zettel geschrieben hatte, verließen die Frauen wieder ihre Wohnung. Wenige Tage später stellte die 83-Jährige fest, dass Bargeld sowie diverser Schmuck gestohlen wurde.

Sie kann die beiden Frauen wie folgt beschreiben:

1. Frau (Ansprecherin) ca. 160 bis 170 cm groß, korpulent, südländisches Aussehen, etwa 45 bis 50 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen Mantel, Kopftuch, sprach akzentfrei Hochdeutsch

2. Frau (Begleiterin) ca. 160 bis 170 cm groß, korpulent, südländisches Aussehen, etwa 45 bis 50 Jahre alt, bekleidet mit einem weißen Mantel, Kopftuch, sprach akzentfrei Hochdeutsch

Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wer die beide Person im Umkreis beobachten konnte und sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell